Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te yerini aldı. 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festivalde Büyükşehir Belediyesi, 4 farklı stantta ziyaretçilerini bekliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “TEKNOFEST Adana’da 4 standımızla Samsun’umuzu tanıtıyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl Akdeniz’in kalbinde, Adana’da teknoloji severlerle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi de TEKNOFEST’te kurduğu 4 stant ile yerini aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin stantları arasında yer alan Keşif Kampüsü ve Bilim Samsun, özellikle çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları etkinliklerle dolu bir deneyim sunuyor. Çocuklar, bu stantlarda bilim ve teknoloji alanında eğlenceli aktivitelerle öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Hem eğlendirici hem de eğitici içeriklerle dolu bu etkinlikler, genç ziyaretçilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin diğer standında ise ziyaretçilere Samsun’u tanıtan çeşitli yayınlar, broşürler, kitap ayraçları, boyama kitapları, şapkalar ve puzzle gibi ürünler sunuluyor. Festival boyunca ziyaretçiler, bu ürünleri inceleme ve edinme fırsatını bulacaklar. Stantlar, sadece bilgi sunmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcılara keyifli anılar biriktirme imkanı da tanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm teknoloji meraklılarını ve ailelerini TEKNOFEST’teki stantlarına davet ediyor.

TEKNOFEST’te Samsun rüzgarı esiyor

TEKNOFEST’in geleceğin bilim insanlarının yetişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “2022 yılında TEKNOFEST KARADENİZ’in son durağı Samsun’umuz olmuştu. Tüm hemşehrilerimizle, ziyaretçilerimizle birlikte TEKNOFEST coşkusunu doyasıya yaşamıştık. TEKNOFEST rüzgarı bu sefer de Adana’da esiyor. Şimdi de bu heyecanı hep birlikte Adana’da yaşıyoruz. TEKNOFEST, sadece bir etkinlik değil; aynı zamanda gençlerimizin teknolojik yeteneklerini geliştirdiği, hayallerini gerçekleştirdiği ve inovasyona yön verdiği bir platformdur. Burada geleceğin liderlerini, mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Bu yıl da festivalde farklı noktalardaki stantlarımızla yer aldık. Tüm ziyaretçilerimizi stantlarımıza bekliyor, festivalin herkes adına verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.