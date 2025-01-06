Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bir sözünü daha yerine getirerek Uluyatır Mahallesi’ne bay-bayan taziye evi kazandırdı.

Yapılan çalışmaların ardından tamamlanan Şehit Hüseyin Gümüş Sosyal Tesisleri, Uluyatır Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu. İçerisinde bay ve bayan taziye evlerinin de bulunduğu tesis, mahalle halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım oldu. Belediye Başkanı Ali Doğan, bu tür projelerin sadece Uluyatır Mahallesi’nde değil, tüm Nizip genelinde artarak devam edeceğini vurguladı.

Başkan Doğan, "Her zaman söylediğimiz gibi, halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeler üretmeye devam edeceğiz. Şehit Hüseyin Gümüş Sosyal Tesisimiz gibi projeler, ilçemizi daha güçlü ve daha dayanışma içinde bir toplum haline getirecek. Her adımımızda insan odaklı bir yaklaşım sergileyerek, daha güzel bir Nizip için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluyatır Mahallesi sakinleri de bu önemli hizmet için Belediye Başkanı Ali Doğan’a teşekkürlerini ilettiler.