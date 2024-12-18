17 Aralık 2001 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu 21 yaşında iken yaşamını yitiren Doğan Seyfi Atlı, yıldönümünde Yenikarpuzlu'da mezarı başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Doğan Seyfi Atlı vefatının 23'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Anma törenine Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu, Yenikarpuzluspor Başkanı Turgay Pektaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, Subaşıspor Yönetim Kurulu üyeleri ile Yenikarpuzluspor Antrenörü Şeref Aldanmaz da katıldı.

Hatırlanacağı gibi, Anafartalarspor’dan yetişen ve buradan Edirnespor’a transfer olan, başarılı futbolu ile göz dolduran ve şimdiki adı Süper Lig o zamanki adı Türkiye 1.Ligi’nde mücadele eden Denizlispor’a transfer olan Doğan Seyfi Atlı, 17 Aralık 2001 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu 21 yaşında iken yaşamını yitirmişti.Denizlispor’da PAF takımında yer alan Doğan Seyfi 24 maçta 21 gol kaydetti. Sezonun 7 maçında ise A Takımda yer alan Doğan Seyfi, Denizlispor’ daki son sezonunda Türkiye Kupası maçında 1 gol atıp Fenerbahçe’yi 2-1 yendikleri maçta Fenerbahçe’yi kupanın dışına itilmesine katkı sağlamıştı. Doğan Seyfi bu maçına ardından yaptığı açıklamada “Fener’e gol attım, artık beni farketmişlerdir. Milli takımda forma istiyorum” demişti.