Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bedriye Pekmez Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile birlikte özel ihtiyaçlı çocuklarla bir araya gelen Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, okuldaki etkinliklere katıldı. Öğrencilerle sohbet ederek onlarla vakit geçiren Uğurlu ve Doğan, çocuklara moral verip eğlenceli aktiviteler yaparak anlamlı bir gün geçirdi. Ziyarette, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alması gerektiği vurgulandı. Başkan Doğan, özel ihtiyaçlı çocukların eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve onların en iyi şekilde yetiştirilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Engelli bireylerin toplumda daha fazla görünür olmaları için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine devam edeceklerini belirten Doğan, özel eğitim öğretmenlerine teşekkürlerini sundu.

Kaymakam Uğurlu da engellilere yönelik yapılan çalışmalara övgüde bulunarak, "Bugün, sadece bir farkındalık günü değil, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırma noktasında atılacak adımların simgesi olmalıdır" dedi.

Ziyaretin sonunda, Belediye Başkanı Ali Doğan tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.