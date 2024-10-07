Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Karadeniz 9. Kitap Fuarı’nda açtıkları standın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Samsun’umuz sanata ve edebiyata tutkusu ile de ön plana çıkan bir şehir” dedi.

Samsun Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Karadeniz 9. Kitap Fuarı sona erdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı stant ise her yaştan insanın yoğun ilgisini çekti. Ziyaretçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu çeşitli yayınları, broşürleri, kitap ayraçlarını, boyama kitaplarını ve eğlenceli puzzle setlerini inceleme ve edinme fırsatı buldu. Özellikle çocuklar için özel olarak hazırlanan deney düzenekleri, öğrencilerin Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü ile tanışmasına imkan tanıdı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin standı sadece bilgi edinme ve eğlenme fırsatı sunmakla kalmadı; aynı zamanda ziyaretçilere çeşitli ikramlar da sunarak sıcak bir ortam oluşturdu.

“Samsun’umuz sanata ve edebiyata tutkusu ile de ön plana çıkan bir şehir”

Fuarın unutulmaz deneyimler yaşattığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bu etkinliğe ev sahipliği yapmak bizler için son derece önemliydi. Samsun’umuz tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sanata ve edebiyata olan tutkusu ile de ön plana çıkan bir şehir. Fuar ile her yaştan binlerce hemşehrimiz, kitapların ve bilgilerin büyülü dünyasında kaybolma fırsatı buldu. Bizler de bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin Kitap Fuarına ulaşımını üstlenmiştik. Bir yandan da Odak Samsun otobüslerimizle okullarımızın ulaşımını sağladık. Özellikle çocuklarımız burada birçok değerli yazarla tanışma ve onlardan ilham alma şansı elde etti. Bu buluşmalar onların hayal dünyalarını genişletecek ve gelecekteki edebi yolculuklarına yön verecek. Şehrimizin kültürel mirası ve genç potansiyeli ile büyüyen bir edebiyat merkezi olmasını hedefliyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla etkinlikte, daha fazla yazarla ve daha fazla okurla buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.