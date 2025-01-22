Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, şehrin eşsiz tarihî ve kültürel mirasını tanıtmak için çalışmalara devam ediyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçenin geleneksel ve köklü ürünlerinden olan Tarihi Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nu tüm Türkiye’ye tanıtmak adına önemli adımlar atıyor. Son olarak, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret eden Başkan Doğan, bu ziyarette ilçelerinin değerleri ve kültürel mirası hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle Nizip’in geleneksel zeytinyağı ve sabunu gibi kültürel zenginliklerinin tanıtılması için atılacak adımlar üzerinde görüşmeler yapıldı. Başkan Doğan, bu tür iş birliklerinin ilçelerin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayarak, Nizip’in değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Özyiğit, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederken, ilçelerinin ortak kültürel mirasını tanıtma noktasında iş birliği yapmanın önemine değindi. Bu anlamlı ziyaretin ardından, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bu tür etkinliklerle ilçesinin kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya ve Türkiye genelinde bilinirliğini artırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Ali Doğan, tarihi ürünlerin tanıtımına katkı sağlamak için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok platformda çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Başkan, "Nizip’in benzersiz değerlerini daha da ön plana çıkarmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, şehrin geleceği için önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

Mersin ziyareti kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i de ziyaret eden Doğan, halası vefat eden Başkan Seçer’e başsağlığı diledi.