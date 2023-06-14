Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla “Sevgili Babacığım: Mektup Atölyesi Etkinliği” düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Anneler Günü’ne özel düzenlediği etkinlikten sonra Babalar Günü için de anlamlı bir etkinlik düzenledi. Doğan Hızlan Kütüphanesi’ndeki renkli etkinlikte çocuklar için mektup atölyesi aktivitesi gerçekleştirdi.

Kahraman babalara hediye hazırladılar

13 -17 Haziran tarihleri arasında devam edecek etkinliğin ilk gününde çocuklar babalarına armağan etmek için kitap ayracı yaptı. Minik eller renkli kalemlerle resim çizerek ve boyama yaparak kitap ayraçlarını süsledi. Daha sonra çocuklara sevgi dolu bir baba-çocuk iletişimi için ipuçları ve birbirini anlamakla ilgili mesajlar veren hikâyeler okundu. Mektup atölyesinde ayrıca çocuklara unutulmaya yüz tutan mektup türü hakkında bilgi verildi ve örnek mektup kâğıtları verildi. Etkinliğin sonunda, çocuklara babalarına hediye etmek üzere “Kahraman Baba Sertifikası” verildi.

17 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek olan etkinliğe katılmak isteyenler 238 52 71 ve 238 53 02 numaralı telefondan randevu alarak kayıt yaptırabiliyor.