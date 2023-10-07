Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Kitapseverlerin ortak buluşma noktası olan Doğan Hızlan Kütüphanesi kitap sevgisini yaygınlaştırmak üzere farklı okullardan gelen öğrencileri ağırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan kütüphanede edebi eserlerden, bilim kurguya 100 bine yakın kitap okurlarını bekliyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenci grupları da kütüphaneye ziyaretler düzenleyerek hem kütüphaneyi geziyor hem de sevdikleri kitaplar ile buluşma fırsatı buluyor. Kütüphane, Pazar ve Pazartesi günleri dışında 09.30-18.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yaş grubuna göre etkinlik

Kütüphanede ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun olarak özel olarak tasarlanmış tanıtım programları sunuyor. Okul öncesi gruplar için sesli okuma ve boyama etkinlikleri düzenlenirken, daha büyük yaş grupları için bilgilendirici ve keşfedici interaktif söyleşiler gerçekleştiriliyor. Kitap seçiminin nasıl yapıldığı, ilgi alanlarının nasıl keşfedileceği, kütüphane insan hayatının neresindedir ve neresinde olmalıdır gibi konular ele alınıyor. Lise seviyesindeki gençlere yönelik olarak da sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri ve doğru meslek seçimi yapmanın yolları gibi sohbetlerle problemlerini aşabilmelerinde yardımcı olunması hedefleniyor.

Kitap bağışları devam ediyor

Doğan Hızlan Kütüphanesi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgeler başta olmak üzere yaklaşık 6000 kitabı ihtiyaç sahibi okullar ve ceza infaz kurumlarına ulaştırarak sosyal sorumluluk görevini de yerine getiriyor.