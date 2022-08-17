Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son dönemde hırsızların çiftçinin emeğini çaldığını belirterek, güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son dönemde hırsızların çiftçinin emeğini çaldığını belirterek, güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada hırsızlık olaylarının üreticileri isyan ettirdiğini belirterek, "Mısır ve limon hasadı başladı, ürünlerin çalınmaması için üreticiler tarla ve bahçelerinde nöbetteler. Ekonomik olarak zorlanan çiftçilerimiz, büyük fedakarlıklarla üretimine devam ediyor. Ülkemize katma değer sağladıkları gibi, sofralarımızdaki ekmekte, ocaklarımızdaki yemekte de emekleri var. Hırsızlar çiftçilerimizin emeklerini de çalıyor, ekonomiye de zarar veriyor. Üreticilerimizin mağdur olmaması için daha fazla önlem alınmalı" dedi.

Bölgede 2 jandarma ve 1 polis karakolu bulunduğunu, jandarma ve polisin devriye attığını fakat yeterli olmadığını söyleyen Doğan, "Hırsızlık olayları devam ediyor. Bir jandarma karakolunun daha kurulmasını istiyoruz. Yıl içerisinde birçok sorunla mücadele eden çiftçilerimiz ürünlerini hasat ederken de çalınma ihtimalinden dolayı tedirgin. Üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin çalınmaması için, Adana Valimizden bir an önce güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.