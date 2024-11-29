AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde Develi Kadın Kolları Başkanı Arife Doğan güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Develi Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı. Kongrede; mevcut başkan Arife Doğan, yeniden AK Parti Kadın Kolları Develi ilçe başkanı olarak seçildi. Kongreye; Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, AK Parti İl Başkanvekili Şaban Elbiz, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Toker; AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve davetliler katıldı.
Kaynak: iha