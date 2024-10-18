Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye üretim alanlarında yapılan kapama ilaçlamaların, faydalı böceklere ve doğal düşmanlara zarar verdiğini belirterek üreticileri bu konuda dikkatli olmaya davet etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Bölgesel Araştırma Enstitüleri tarafından üretilip doğaya salınan faydalı böceklerin, kapama ilaçlama uygulamaları nedeniyle zarar gördüğünü vurgulayarak, bu dönemde genel ilaçlamadan kaçınılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Doğan, “Narenciye alanlarında birçok faydalı böcek, özellikle bu aylarda üremekte ve çoğalmaktadır. Bu nedenle, teknik talimatlara uygun olarak genel kapama ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kapama ilaçlamada kullanılan tavsiye dışı kimyasal ilaçların (Cypermethrin, Deltamethrin, Esfenvalerate gibi) narenciye alanlarındaki doğal düşmanları öldürdüğü ve Akdeniz meyvesineği (AMS) mücadelesinde etkili olmadığı yapılan bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır” dedi.

Doğan, ayrıca narenciye alanlarındaki meyvelerin olgunluk dönemine girdiği bu dönemde AMS zararlısına karşı mücadelede dikkatli olunması gerektiğini belirtti. AMS mücadelesinde kapama ilaçlamanın yerini alacak alternatif mücadele yöntemleri öneren Doğan, şunları ekledi:

“Kitle yakalama tuzakları ve ağaç altı yer ilaçlaması (malation+cezbedici) gibi yöntemler, AMS zararlısına karşı etkili bir mücadele sağlar. Üreticilerimizin bu yöntemleri kullanarak hem zararlılarla mücadele etmeleri hem de faydalı böcek popülasyonunu korumaları mümkün olacaktır.”