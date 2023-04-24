İş adamı Doğan Erdoğan Yıldırım, ’’Konfor ve lüksü bir arada barındıran, üretici dokunuşlarla tamamlanacak olan yeni projemiz için çalışmalarımıza başladık. Doğan Twins projesi, daha önce hayata geçirdiğimiz Doğan Tower’ın hemen yanında yükselecek’’ dedi.

İnşaat sektörü, Türkiye’de ekonomide önemli kalemlerden birini oluşturuyor. Birçok inşaat firması yaptığı projeler ile istihdama katkı sağlarken, vatandaşlara konforlu ve lüks yaşam alanı sunuyor. İnşaat sektöründe çalışmalarına devam eden ve Doğan Tower projesiyle ön plana çıkan Doğan Erdoğan Yıldırım, yeni projelerine başladıklarını söyledi. Özgünlüğü çalışmalarının merkezine koyduklarını belirten Yıldırım, “Konfor ve lüksü bir arada barındıran, üretici dokunuşlarla tamamlanacak olan yeni projemiz için çalışmalarımıza başladık. Doğan Twins projesi, daha önce hayata geçirdiğimiz Doğan Tower’ın hemen yanında yükselecek. Projemizde temel olarak rahatlığı lüks ile buluşturmak istedik. Bu noktada çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Ankara’da çok özel projeleri hayata geçiren Yıldırım, süreç içinde farklı çalışmalarının da olacağının altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Yıldırım, “Özellikle konutlarda rahatlık son derece önemli. Bunun yanı sıra insanlar artık yaşam alanlarında pek çok şeye kolaylıkla ulaşmak istiyor. Bu durum, konforun yanı sıra fonksiyonelliğin de ön planda yer almasını zorunlu kılıyor. Şu anda çalışmalarına devam ettiğimiz Doğan Tower projesinde konfor ve fonksiyonelliği bir araya getirdiğimizi söyleyebilirim. Aynı şekilde Doğan Tower’ın yanında yükselecek olan projemizde de aynı durumun geçerli olduğunu belirtmem mümkün” şeklinde konuştu.

Proje önemli lokasyonda

Yıldırım, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Projemiz, şehrin prestijli lokasyonunda yükselecek. Doğan Tower’ın hemen yanına inşa edeceğimiz projemiz ile farklı bir yaşam alanı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şu anda faaliyetlerimizi profesyonel bir şekilde devam ettiriyoruz. Bizim için önemli olan estetik ve lüks yapıları müşterilerimizin taleplerini karşılayacak şekilde inşa etmek. Bunun için sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”