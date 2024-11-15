Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, yenilenebilir enerji alanında yapılması planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Nizip’te hayata geçirilmesi düşünülen güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji projeleri ele alındı.

Belediye Başkanı Doğan, ilçede sürdürülebilir enerji projelerinin önemine vurgu yaparak, çevre dostu ve ekonomik açıdan verimli enerji çözümlerinin yerel kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Doğan, misafirperverliğinden ve İlçeye katkılarından dolayı Yılmaz’a teşekkür etti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yenilenebilir enerji yatırımlarının yerel yönetimler için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ziyaret, Nizip’in sürdürülebilir enerji çözümleri ile örnek bir model olma yolunda ilerlemesine yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti.