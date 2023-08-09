Adan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticilerin Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’nun tüm narenciye ürünlerine verilmesini beklediğini söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün ülkemiz ekonomisi için ne kadar hayati bir rol oynadığına dikkat çekerek, "Tarım, büyük bir istihdam sağlama, gıda güvenliğini temin etme ve dış ticaret dengesine katkı sağlama gibi önemli fonksiyonlara sahiptir. Ancak, iç ve dış faktörlerden kaynaklı olarak tarım sektöründe fiyat dalgalanmaları yaşanmakta ve üreticilerimiz zorlu dönemler geçirmektedir. Yıllar önce verilen Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) bu zorlu dönemde üreticilerimize yardımcı olma hedefiyle, bu yıl da limon türü ürünler için ton başına 1.000 TL olarak yeniden verilecek’’ dedi.

Türkiye’de narenciyenin yaklaşık yüzde 40’ının Adana ilinde üretildiğini belirten Doğan, "Son yıllarda artan narenciye üretiminden çiftçiler para kazanamıyor. Üreticiler, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’nun tüm narenciye ürünlerine verilmesini bekliyor. Narenciye paketleme tesislerinin ihracatta alacağı destekle ürünler değerlenecek çiftçiler de kazanacaktır. Bu etki, Ağustos ayından Mayıs ayına kadar olan narenciye hasadına ve üretimine de olumlu yansıyacaktır. Çiftçilerimiz para kazanamazsa girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı, bahçesine bakmakta zorlanacaktır’’ diye konuştu.

Doğan, desteğin tüm narenciye ürünleri için verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “DFİF üreticilerimize güvence sağlarken aynı zamanda ülkemizin dış ticaret dengesine pozitif yansıyacaktır. Narenciyede ihracatın artması, ülkemizin ekonomik gücünün artırılmasına katkı sağlayacaktır. Narenciye üreticileri daha öngörülebilir bir ortamda faaliyet gösterecek ve üretimlerini planlamaları daha kolay hale gelecektir. DFİF kararının alınması tarım sektörünü mutlu etti. Cumhurbaşkanımızdan tüm narenciye ürünlerine destek verilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.