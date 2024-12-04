Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Samsunspor’u deplasmanda 4-2 yenen 52 Orduspor, bir üst tura yükseldi. 52 Orduspor Basın Sözcüsü Doğan Deniz, bu galibiyetin tüm Ordu halkına armağan olduğunu belirtti.

52 Orduspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Samsunspor’u normal süresi 2-2 sona eren mücadelede, uzatmalarda attığı iki golle 4-2 yenerek, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Bu zafer, kulüp tarihinde unutulmaz bir an olarak yerini aldı.

52 Orduspor Basın Sözcüsü Doğan Deniz, Ziraat Türkiye Kupası galibiyetini değerlendirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Deniz, “Bu zafer, sahada ter döken futbolcularımızın olduğu kadar tüm Ordu’nun başarısıdır. Hep birlikte kenetlenerek bu sonuca ulaştık. Taraftarlarımızın desteğiyle daha büyük hedeflere yürüyeceğiz” dedi.

Samsun’da takımı yalnız bırakmayan Orduspor taraftarlarına teşekkür eden Deniz, “Tribünlerden gelen destek oyuncularımızın motivasyonunu çok arttırdı. Ayrıca Samsunspor taraftarlarının misafirperverliği de futbolun dostluk yönünü en güzel şekilde gösterdi” diye konuştu.