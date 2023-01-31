Küçükçekmece’nin tek Fen Lisesi olarak eğitim-öğretime devam eden Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi, Türk eğitim sistemine değerli katkılar yapan, “kalıplayan değil geliştiren” öğrenci yetiştirilmesi için çabalayan ünlü Psikolog Doğan Cüceloğlu anısına düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Küçükçekmece’nin tek Fen Lisesi olarak eğitim-öğretime devam eden Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi, Türk eğitim sistemine değerli katkılar yapan, “kalıplayan değil geliştiren” öğrenci yetiştirilmesi için çabalayan ünlü Psikolog Doğan Cüceloğlu anısına düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İstanbul geneli lise öğrencilerine yönelik 6 Mart’ta gerçekleştirilecek "Çağımız ve Yabancılaşma" temalı Felsefe Çalıştayı ve 20-21 Mayıs’ta düzenlenecek 1. Doğan Cüceloğlu Münazara Turnuvası için kapılarını açmaya hazırlanan okul, Doğan Cüceloğlu’nun izinden yüzlerce lise öğrencisiyle bir araya gelecek.

Son yıllarda lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği münazara turnuvalarının bir benzerinin yapılacağı okulda organizasyonun her aşamasında bilfiil görev alan liseli gençler, ’eleştirel düşünme’ye önem veren herkesi turnuvada buluşturmayı hedefliyor.