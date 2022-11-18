Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız birçok güzelliği içerisinde barındıran bir ilçe. Yeşilırmak manzarası eşliğinde birbirinden güzel alanlara sahibiz. Biz de bu alanlarda çevre düzenleme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız birçok güzelliği içerisinde barındıran bir ilçe. Yeşilırmak manzarası eşliğinde birbirinden güzel alanlara sahibiz. Biz de bu alanlarda çevre düzenleme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Çarşamba’da Yeşilırmak Nehri kenarında, Batı Yaka Hamam Sokak’ta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları başladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, araç yolu ve otopark alanı, yeni aydınlatmalar, peyzaj çalışmaları tamamlanmış yeşil alanlar Çarşambalılarla buluşacak.

Altyapı çalışmaları da devam ediyor

Eski ve kullanım ömrünü tamamlamış, uzun yıllardır bir düzenleme yapılmayan Çarşamba’nın altyapısı da bir yandan yenilenmeye devam ediyor. Merkez mahalleler öncelikli olarak devam eden altyapı çalışmaları sayesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel, su taşkınları ve yollardaki su birikintilerinin önüne geçilecek. Çalışmalar neticesinde Çarşamba’nın tamamında kanalizasyon ve yağmur suyu, içme suyu hattı yapılacak. Altyapı çalışmaları merkez mahallelerde sürüyor. Batı Yaka’da ırmak kenarında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları başladı. Üstyapı çalışmaları sayesinde caddeler yeni bir kimliğe bürünecek.

“Bizim işimiz de sevgimiz de bu kente”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız birçok güzelliği içerisinde barındıran bir ilçe. Yeşilırmak manzarası eşliğinde birbirinden güzel alanlara sahibiz. Biz de bu alanlarda çevre düzenleme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi Çarşambamız için çalışmaya; altyapımızı, yağmur suyu hatlarımızı, içme suyu borularımızı yenilemeye devam ediyoruz. Yenilenen altyapımız Çarşambamıza uzun süreli bir hizmet sağlayacak. Bazı caddelerimizde altyapı çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Altyapı çalışmalarımız sayesinde ilçemizde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel ve su taşkınlarının da önüne geçmiş oluyoruz. Üstyapı çalışmalarımızı da yenilerek Çarşamba’mıza yakışır hizmetlerle hemşehrilerimizi buluşturmayı sürdürüyoruz. Bu manada altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız Hamam Sokak’ta üstyapı çalışmalarımız da başlamış durumda. Bu alanda bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, araç yolu ve otopark alanı, yeni aydınlatmalar, peyzaj çalışmaları tamamlanmış yeşil alanlar hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Alandan söktüğümüz ağaçları da gömüye alarak hayatta kalmalarını sağlıyoruz. Tekrar projeye uygun bir biçimde aynı alanlara dikimini sağlayacağız. Bizim işimiz de sevgimiz de bu kente. İnşallah güzel bir alan hemşehrilerimizle buluşacak” diye konuştu.