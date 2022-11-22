Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Minik Ellere Dokunuyoruz’ diyerek Çarşambamızdaki ilkokul öğrencilerimizle buluşuyoruz. Bu mutluluk bizim için her şeye değer” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Minik Ellere Dokunuyoruz’ diyerek Çarşambamızdaki ilkokul öğrencilerimizle buluşuyoruz. Bu mutluluk bizim için her şeye değer” dedi.

Samsun Çarşamba Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Haftası kapsamında, ‘Minik Ellere Dokunuyoruz’ diyerek öğrencilerle buluşuyor. Ahşap boyamadan müzikli eğlenceye, yüz boyamadan palyaçoya birbirinden güzel etkinlikle dolu program çocukları bekliyor. 19 kırsal mahalle okulunda gerçekleşecek programın ilk durağı Çarşamba Ömerli İlkokulu oldu.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çocuklarımızın gülen yüzlerini görmek, mutlu oldukları anlara tanıklık etmek bizler için çok önemli. Minik Ellere Dokunuyoruz diyerek Çarşambamızdaki ilkokul öğrencilerimizle buluşuyoruz. Ahşap oyuncaklarını boyayan çocuklarımız palyaço eşliğinde müzikli eğlence ile keyifli anlar yaşıyor. Rengarenk boyalarla ahşap oyuncaklarını boyayan çocuklarımız, gün sonunda pamuk şekerleri ve gülen yüzleriyle evlerine dönmüş oluyor. Bu mutluluk bizim için her şeye değer” diye konuştu.

‘Minik Ellere Dokunuyoruz’ etkinliği 22-25 Kasım tarihleri arasında ilçedeki 19 kırsal mahalle okulunda devam edecek.