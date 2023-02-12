Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes’de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Toulouse maçı öncesi ısınmaya Pray For Turkey (Türkiye için dua et) yazılı tişörtle çıktı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes’de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Toulouse maçı öncesi ısınmaya Pray For Turkey (Türkiye için dua et) yazılı tişörtle çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde ağır hasarlara yol açan depremler sonrası destek mesajları gelmeye devam ediyor. Fransa Ligue 1’de bugün oynanan Toulouse - Rennes müsabakasından önce Rennes’de top koşturan milli kaleci Doğan Alemdar, ısınmak için sahaya Pray For Turkey (Türkiye için dua edin) yazılı tişörtle çıktı.

Ayrıca mücadele öncesi de Türkiye ve Suriye’deki depremlerde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.