Gaziantep Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçeye yapılacak olan 3’üncü Semt Pazarı’nın müjdesini verdi.

31 Mart yerel seçimlerinden önce Nizip’i karış karış gezerek vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Doğan, seçim döneminde söz verdiği projeleri bir bir yerine getiriyor.

Vatandaşlar, Başkan Doğan’dan yeni semt pazarı yapılması yönünde talepte bulunmuş Doğan ise talebin hizmete dönüşeceği sözünü vermişti.

Semt Pazarı müjdesini bugün makamına ağırladığı pazarcı esnafıyla paylaşan Belediye Başkanı Ali Doğan, “Biz seçimden önce ne demişsek, ne söz vermişsek hepsini imkanlarımız dahilinde bir bir yerine getireceğiz. Seçimden önce vatandaşlarımız ve esnaflarımızın talebiydi 3. Semt pazarı o gün yapacağız dedik ve bu gün yapacağımıza dair müjdemizi verdik. Kısa bir süre içerisinde yapımına başlayacağımız semt pazarımızla esnafımız daha rahat ticaret, vatandaşlarımız ise daha rahat alışveriş yapabileceklerdir. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, tüm esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.