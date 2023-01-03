Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “2023 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Bu sene de birbirinden güzel programlarla vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “2023 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Bu sene de birbirinden güzel programlarla vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.

2023 yılının Çarşamba’da etkinliklerin dolu geçeceğinin altını çizen Başkan Halit Doğan, “2023 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Bu sene de birbirinden güzel programlarla vatandaşlarımızla buluşacağız. Ocak ayında tiyatro oyunları ve söyleşilerle geçecek bir program hazırladık. Vatandaşlarımız, programlarımız ile hem seyir zevki yüksek tiyatro oyunlarını izleme fırsatı bulacaklar hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşabilecekler. İnşallah bu tarz programlarla vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlik takvimi

Çarşamba Belediyesi düzenlediği programlarla, Çarşambalılarla buluşmaya devam ediyor. 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapan Çarşamba Belediyesi, 2023 Kültür Sanat Günleri ocak ayı etkinlik takvimini açıkladı. Ocak ayı boyuncu tiyatro oyunları ve programlar Çarşambalılar için sergilenecek. Çarşamba’da ocak ayında; Bimarhane, Adını Sen Koy, Hayat Kime Güzel, Yıldızlar Sirki, Maşa ile Koca Ayı ve Nurullah Genç Söyleşisi Çarşambalılarla buluşacak.

Çarşamba Belediyesi 2023 Kültür Sanat Günleri ocak ayı etkinlik takvimi ise şu şekilde olacak:

4 Ocak Çarşamba 19.30 ‘Bimarhane’, 7 Ocak Cumartesi 19.30 ‘Adını Sen Koy’, 14 Ocak Cumartesi 19.30 ‘Hayat Kime Güzel’, 15 Ocak Pazar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 ‘Yıldızlar Sirki’, 21 Ocak Cumartesi 19.30 ‘Adını Sen Koy’, 22 Ocak Pazar 14.00, 16.00 ‘Maşa ile Koca Ayı’, 26 Ocak Perşembe 19.30 ‘Nurullah Genç Söyleşisi.

Programlar kendi günleri ve saatinde Çarşamba Belediyesi Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.