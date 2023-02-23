Kahramanmaraş’ta doğalgazı açmak için girdiği evde depreme yakalanan sıhhi tesisatçı ikinci büyük depremden kaçarken canından oluyordu.

Kahramanmaraş’ta doğalgazı açmak için girdiği evde depreme yakalanan sıhhi tesisatçı ikinci büyük depremden kaçarken canından oluyordu.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde sıhhi tesisat ustası Hüseyin Mollaahmetoğlu, ikinci büyük depreme doğalgaz vanasını açmak için eve girdiğinde yakalandı. Korkudan binanın birinci katından aşağı atlayan şahıs yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs ilk tedavisinin ardından ameliyat işlemleri için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Mollaahmetoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7’lik depreme bir yere kaçamadıklarını söyledi.

"Sanki binanın altında bomba patlamış gibi kütür kütür diye bir ses geldi"

Sarsıntının ardından evden çıkabildiklerini ifade eden Mollaahmetoğlu, “Çocukları, eşimi kardeşimin evine götürdüm. Onun evinde hasar yoktu. Orada biraz sabah aydınlanana kadar çocuklar durdu. Ben Elbistan’da üç tane bina yıkılmıştı yardım ederim diye onları kontrol etmeye gittim. Kalabalık nedeniyle yardım edemedim. Alt kattaki bir komşum gidecek yeri olmadığını, depremin geçtiği belirterek doğal gazı açmamı istedi. Deprem vanası kapattığından dolayı evin içindeki vanayı açmaya girdiğimde deprem tekrarladı. Çok şiddetli bir şekilde deprem oldu. Adeta sanki binanın altında bomba patlamış gibi kütür kütür diye bir ses geldi. O sırada ben koşarak binanın önündeki cam balkondan dükkanın üstüne atladım. Dükkanın üstünden de yaklaşık 15 metre kadar uzaklıktaki kaldırıma belki bina üzerime devrilir diye düşünerek atladım. O sırada topuklarım kırılmıştı. Tekrar deprem yine tekrarlamaya başladı. Sürünerekten biraz daha ileriye gittim. 10-15 metre kadar da sürünerek ilerledim. Sağıma soluma baktım ki binalar yıkılmaya başladı. Ama bizim bina yıkılmamıştı. Benden sonra evdeki komşum atlayacaktı, korktu, atlayamadı. Depremin durmasını bekledi” dedi.

"Kötü rüyalar görerek uyanıyorum"

Depremden psikolojisinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Mollaahmetoğlu “Yani hastanede kalırken bile devamlı gece uyurken birden bire düşüyorum. Kötü rüyalar görerek uyanıyorum. Yani halen sıkıntı çekiyoruz psikolojik olarak. Sağ olsun doktorum oradan buraya sevk etti. Topuklarıma platin takıldı. Ama çok iki üç gün çok acı çektim. Çok ağırdı Şimdi biraz daha iyiyim. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın” diye konuştu.