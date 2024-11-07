Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasında hasar gören binada yaşayan vatandaşlar, evlerindeki eşyalarını polis ve itfaiye ekiplerinin eşliğinde aldı.

Olay, 3 Kasım’da il merkezi Osmancık Caddesi’nde bulunan Hilal Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3’üncü katında bulunan evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Patlamadan etkilenen 15 binada başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hilal Apartmanı için yıkım kararı alınırken, Arıncı Apartmanı için yapılacak hasar tespit çalışmalarının sonunda karar verileceği bildirildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Arıncı Apartmanı’ndaki 10 dairede yaşayan vatandaşlar, 4 gün sonra eşyalarını alabildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin kontrolünde binaya giren vatandaşlar, özel eşyalarını alarak evlerinden çıkarttı. Apartman sakinlerinden Şahin Alkan, “Patlamada ailemden iki kişi yaralandı. Şu an ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Günler sonra evimize yeni gireceğiz” dedi.