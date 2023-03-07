Kavaklı Mahallesi Şehit Oktay Gümüş Caddesi’nde bulunan 3 katlı bina, 22 Ocak tarihinde üst katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır hasar almıştı. Yıkım kararı alınan binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı.

Kavaklı Mahallesi’nde meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır hasar alan 3 katlı binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

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