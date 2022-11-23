Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen toplantıda, doğalgaz mühendislik firmalarının Malatya Doğal Gaz Şirketi ile yaşadığı sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri sunuldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen toplantıda, doğalgaz mühendislik firmalarının Malatya Doğal Gaz Şirketi ile yaşadığı sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri sunuldu.

MTSO 24. Meslek Grubuna kayıtlı doğalgaz mühendislik firmaları ile Malatya Doğal Gaz yetkililerinin katılımıyla sorunları istişare toplantısı düzenlendi.

MTSO’da düzenlenen toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Doğal Gaz Şirket Müdürü Güngör Ateş, Malatya Doğal Gaz İşletme Müdürü Muhittin Hasan Tural, MTSO 24. Meslek Grubu Meclis Üyesi aynı zamanda MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Basri İlhan, 24. Meslek Grubu Meclis Üyeleri Mikail İkiz, Nurettin Başıbüyük, 24. Meslek Komitesi Başkanı Abdultalip Baydemir, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Kılınç ve doğalgaz mühendislik firmaları yetkilileri katıldı.

“İstişare toplantılarını önemsiyoruz”

Toplantının açılışında konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Oda olarak bu tür istişare toplantılarını önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönem pandemiye rağmen 250’yi aşkın toplantı, eğitimi ve seminer gerçekleştirdik. Bu dönem bu sayıyı daha da arttıracağız. Doğalgaz mühendislik firması üyelerimizin Aksa Malatya Doğalgaz Şirketi ile yaşadıkları belli başlı sorunlar var. Bugün bu sorunları ve çözüm önerilerini detaylıca konuşacağız. Ancak sektörünüzün genel sorunları da bulunuyor, bu sorunların hepsine hakimiz. Malzemelere gelen aşırı zamlar. Üretici firmalara verdiğiniz siparişler için zam farkı talep edilmesi. Sektörü ilgilendiren mevzuatlarda sık sık değişiklikler olması. Aşırı yükselen kira ve personel giderleri. Satışını yaptığınız alet edevatın zincir marketlerde de satılıyor olması

gibi sorunlarınızın olduğunu biliyoruz. Tüm sorunları TOBB ve Bakanlıklar gündemine taşıyoruz” dedi.

“Çözümün takipçisi olacağız”

Doğalgaz mühendislik firmaların Malatya Doğal Gaz firması ile yaşadığı sorunlara da vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Sistem geçişinde yaşanılan teknik sorunların giderilmesinde süreç çok uzamakta. Gaz açımı sürecinde yaşanan sorunlar var. Firmalarımız, kombi değişimlerinde yapılan sistem değişikliğin kaldırılmasını istiyor. Eskiden olduğu gibi cihaz değişimlerinin evrak üzerinden yapılmasını istiyorlar. Firmalar, gaz açımı randevularının kısa tutulmasını istiyorlar. Sistemsel kaynaklı açılamayan gaz açımlarından oluşan cezaların dağıtım firması tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Gaz dağıtım şirketinin Sisteminden kaynaklı belli başlı sorunlar var. Bu ve buna benzer sorunların çözümü noktasında gayret göstereceğinize inanıyoruz. Bu tür toplantıları da en az 45 günde bir düzenlemeyi sizlere teklif ediyorum” diye konuştu.

Malatya Doğal Gaz Şirket Müdürü Güngör Ateş, toplantıda dile gelecek olan tüm sorunları not alacaklarını ve çözümü noktasında adımlar atacaklarını söyledi.

Daha sonra söz alan doğalgaz mühendislik firmaları yetkilileri yaşadıkları sorunları dile getirdi. Malatya Doğal Gaz Şirketinden Muhittin Hasan Tural, Ferhat Öz, Sinem Dikmen ve Ertuğrul Kurmuş sorunları not alarak taleplere cevap verdi.