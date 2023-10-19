Düzce’de doğalgaz kombisini yakarak uykuya dalan çift, kombiden sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan E. (49) ve eşi Esin E. (46) havanın soğuk olması sebebiyle doğalgaz kombisini yakarak uykuya daldı. Bacadan borusu çıkan kombiden sızan doğalgaz nedeniyle evdeki kokuyu fark eden çift, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karı koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erkan E. ve Esin E.’nin sadece karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunduğu, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.