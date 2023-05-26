Bartın’ın Amasra ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda tarihi parçalara rastlandı.

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da doğalgaz çalışmaları başladı. İlçede doğalgaz hattının konut ve iş yerlerine ulaştırılması için sürdürülen kazı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen parçalar bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü ekiplerince kazılar sırasında bulunan parçalar koruma altına alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da kazı bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Parçaların Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.