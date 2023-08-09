Eskişehir’de 25 hanenin bulunduğu bölgeye çeşitli gerekçelerle doğalgaz getirilmemesine isyan eden İsmail Alsan, “20 metre ilerideki evde doğalgaz var fakat bizde yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 25 hanelik bölge, uzun zamandır doğalgaz kullanabilmek için adeta mücadele ediyor. Caddenin bir tarafında doğalgaz bağlantısı varken diğer tarafında doğalgazdan mahrum bırakılan yaklaşık 25 hanelik bölgede yaşayan vatandaşlar, içinde bulundukları durumdan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planında gösterilmeyen fakat buna rağmen cadde ve sokak adı verilen bölgede yaşayan onlarca kişi, ısınmak için kömür, ocak için ise tüp kullanıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Esgaz’a yaptıkları onlarca başvurudan sonuç alamadıklarını belirten Remzi Alsan, “Bizi oyalıyorlar, 25 hane sıkıştık kaldık, doğalgazımız yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Asfaltın karşı tarafında doğalgaz var fakat bizde yok”

Aynı cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 20 metre uzaklarında bulunan evlerde doğalgazın olduğunu belirten İsmail Alsan, “25 senedir burada oturuyorum, hane sahibiyim. Defaten Odunpazarı Belediyesi’nin imar işleriyle görüşmeler, Esgaz ile görüşmeler sonucunda imar planının sıkıntısından bahsederler. Bize verilmiş olan hisseli tapular var. Hisseli tapular üzerinde arsalar için ayrı, evler için ayrı emlak vergisi ödediğimiz durumlarda mustaribiz. Esgaz’a gittiğimizde imar planı yapılmadığı söylenerek “Nereden geçireceğim ben bu doğalgazı?” diyorlar. Doğalgazın yolun karşısında olduğunu ve mahallenin biraz daha üst kesimlerinde bizimle aynı kaderi paylaşan insanların evlerinde doğalgaz olduğunu söyledik. Bizim de talebimiz oldu. Kömürün tonunu 7 bin ile 8 bin TL olduğu söyleniyor. Odun pahalı, tüpü bugün itibariyle 500 lirayı buldu. Bir ayda şofben ve ocak için birer tane tüp kullanmak zorundayız. Alınan maaşlar belli, o maaşların kaç tanesini bir yıl içerisinde yakıta vermemiz gerekiyor? Yani kısacası biz de doğalgazdan yararlanmak istiyoruz. Fakat 20 metre ilerisinde yani bizi bölen bir asfalt, asfaltın karşı tarafında var. Bu tarafında yok öbür tarafında var böyle bir durumdayız. Bunların giderilmesini istiyoruz. Bölgedeki yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Bizi oyalıyorlar, 25 hane sıkıştık kaldık doğalgazımız yok”

Defalarca başvuru yapmalarına rağmen çeşitli bahaneler ile doğalgaz hattının evlerine getirilmediğini söyleyen Remzi Alsan ise şu ifadeleri kullandı:

“Mahalleye 1983 geldim. Yıl olmuş 2023, 40 yıldır burada ikamet ediyorum. Bizim, doğalgaz problemimiz var. Buraya 2. Arabacılar Bulvarı diye isim koydular. Bulvarın sağında doğalgaz var, solunda yok. Yani biz de yok. 3 Kilometre ilerde Mamuca Mahallesi’nde doğalgaz var. Orada doğalgaz var bizde yok. Bize, sokakta imar yok, caddesi yok diyorlar. Bizi oyalıyorlar. Sadece doğalgaz sıkıntımız var şu anda. Doğalgaz gelse her şey düzelecek. 25 hane burada doğalgaza muhtaç. Emek ile Ihlamurkent arasında 25 hane sıkıştık kaldık doğalgazımız yok.”