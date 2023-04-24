Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Doğal Yaşam Parkı, 3 günlük bayram tatilinde 51 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Doğal Yaşam Parkı, 3 günlük bayram tatilinde rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu çerçevede yalnızca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 31 bin kişinin gezdiği parktaki ziyaretçi sayısı, 3 günlük bayram tatilinde toplamda 51 bin 500 kişiyi buldu. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, 2001’de Burç Ormanı’nda yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde kurulan ve 350 türdeki 7 bin 500’den fazla hayvana ev sahipliği yapan doğal yaşam parkının bayramda çevre iller başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek, “Üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde çok yoğun bir mesai geçirdik. Birçok bölgeden doğal yaşam parkımıza ziyaretler oldu. Parka, ilgi çok yüksekti. Türkiye’nin gerek tür gerekse de kapladığı alan dolayısıyla Türkiye’nin birinci sırasında bulunan Doğal Yaşam Parkımız, bu bayramda 51 bin 500 kişiyi ağırladı. Bu sayısının yalnızca 31 bini, ziyaretlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü yani, pazar günü gerçekleştirdi” diye konuştu.