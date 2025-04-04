Kalaba Kent Meydanı Ihlamur Vadisi’nde bulunan Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yeni yavrulara merhaba dedi. 100 tanesi kanatlı, 170’den fazla 25 farklı türde canlıya ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı’nda yeni yavru heyecanı yaşandı.ANKARA (İGFA) - Kanguru ailesi mensubu wallabyler ve tiftik keçileri yavruladılar. Doğal Yaşam Parkı’nı gezmeye gelen vatandaşların da ilgisini üzerlerinde toplayan yavrular şirinlikleriyle ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor. Havaların güzelleşmesiyle beraber açık havada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yerlerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı’na en büyük ilgiyi çocuklar gösteriyor.

KEYİFLİ BİR SEÇENEK

Tüm Ankaralıları Keçiören’e, Doğal Yaşam Parkı’nı görmeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Doğal Yaşam Parkımız her yaştan ziyaretçimiz için ayrı bir deneyim oluyor. Özellikle çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlayan parkımız zamanını açık havada ailesiyle bir arada değerlendirmek isteyenler için de keyifli bir seçenek oluyor. Bu sebeple bütün Ankaralıları parkımıza davet ediyoruz” dedi.