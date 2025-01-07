YÖK tarafından ’katma değeri yüksek tarımsal ürünler’ alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Iğdır Üniversitesi son olarak doğal ürünlerden ürettiği ürün ile ciltteki lekelere doğal çözüm sunuyor.

Ağrı Dağı, yüksek rakımı ve çeşitli ekosistemleri ile dikkat çekerken, eteklerinde kurulan Iğdır Üniversitesi de bu alanlarda yetişen endemik bitkilerden ve biyolojik zenginlikten yararlanmaya devam ediyor. Üniversite tarafından üretilen kozmetik ürünlerinde, bitkilerden elde edilen özler ve değerli ham madde kaynakları kullanılıyor.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, son olarak yörede üretilen tipik aromatik bitkilerin özleri ile aynı şekilde bölgede üretilen baldan ve bal mumundan leke kremi üretti. Üretilen krem başta güneş lekesi, yanık lekeleri, doğum lekesi ve renk pigmentasyonu gibi sorunların çözümünde kullanılacak. Ürettikleri üründen çok olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Öğretim Görevlisi Karadağ, “Üniversitemizin ihtisas üniversitesi olması ile beraber tıbbi aromatik bitkiler ve tarımsal ürünler üzerinde büyük çalışmalar yapmaktayız. Şu anda görüldüğü şekilde birçok ürünün ön çalışmasını burada yapıyoruz. Bunları ileriki süreçte hem endüstriyel anlamda hem de ticari anlamda güzel ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmaların başında devam eden tıbbi aromatik bitki ekstrakt ve aromalarından veya düzenli yağlarından artı arılardan elde ettiğimiz baldan tutun bal mumuna kadar veya işte propolisin kadar bunları değerlendirerek katma değerli ürün üretimi gerçekleştiriyoruz. Şu anda ürettiğimiz ürünün, özellikle ciltte bulunan lekeler için özellikle doğum sonrası lekelerde, renk pigmentasyonu gibi sorunların çözümünde biliyorsunuz balın ve bal mumunun büyük bir özverisi vardır. Biz de bunu güzel bir şekilde tipik aromatik bitkilerle resmileştirerek katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürdük. Bu ürünü birçok denemede olumlu sonuçlar aldık" dedi.

Kısa süre içinde hayvansal deneyler de yapacaklarını söyleyen Karadağ, "Bunun ileriki süreçte hayvansal deneylere de ilave ederek daha farklı, daha geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Şu anda bizim yaptığımız ürün gerçek manada yüzde 100 doğal diyebileceğimiz bir üründür. Herhangi bir katkı maddesi söz konusu değil, ticari anlamda sağlıklı bir sonuca ulaşabileceğimiz hem kaliteli hem de etkinliği yüksek bir üründür. Stabilitesini de denemeye çalışıyoruz, yaklaşık üç buçuk dört aydır herhangi bir bozulma söz konusu olmadı ürünlerde. Ama tabii ki biz bunlara doğal olarak çalışmalar yaptığımız için bir üç ay dört ay daha bakıp ona göre eğer raf ömrü korunuyorsa bu şekilde katma değerli ürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.