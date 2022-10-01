Bayburt Doğal Taş Fabrikası, 43 bin dolarlık ilk ihracatını Dubai’ye yaptı.

Bayburt Doğal Taş Fabrikası, 43 bin dolarlık ilk ihracatını Dubai’ye yaptı.

KUDAKA tarafından yürütülen “Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı” dahilinde yenilenen çehresi ve modern üretim tesisiyle Bayburt Doğal Taş A.Ş, hedef büyüterek dünya pazarına açıldı. Sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan Bayburt Doğal Taş Fabrikası’nın Genel Müdürü İsmail Ceylan, “Blok halindeki mermeri uluslararası standartlarda ihracat kalitesinde ebatlandırıyor, dünyanın dört bir yanına katma değeri yüksek doğal taş ihraç etmeyi planlıyoruz” dedi.

Dubai’ye gerçekleşen 43 bin dolarlık ilk ihracatın ardından Gürcistan’dan gelen yetkililer ile varılan anlaşma neticesinde ihracatta iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Ceylan, hem yurt içi hem de yurt dışından yeni taleplerin olduğunu ve bu taleplere yetişebilmek için üretimin iki vardiyaya çıkarıldığını ifade etti.

Doğal Taş Fabrikasının gerçekleştirdiği ilk ihracata ilişkin düzenlenen törene; Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan katıldı.