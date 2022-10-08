Aydın’ın doğal soğuk hava deposu olarak bilinen yaylalarında elma hasadı başlarken, bu yılki rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aydın’ın doğal soğuk hava deposu olarak bilinen yaylalarında elma hasadı başlarken, bu yılki rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aydın’ın önemli elma üretim merkezlerinden olan yaylalarda, hasat heyecanı başladı. Doğal soğuk hava deposu olma özelliğiyle de uzun zaman elmaların muhafaza edilmesine olanak sağlayan yaylalarda bu yılki verimin yüksek olması ise üreticilerin yüzünü güldürdü. Aydın’ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri ile İzmir’in Ödemiş ilçesinin zirvesinde bulunan Ovacık Yaylası’nda hasat gerçekleştiren üreticiler, geçen seneye göre verimin yüksek olmasının memnun ettiğini belirtti. Hasadı yapılan elmaların bir bölümü ihtiyaca yönelik ayrılırken büyük bir bölümü ise doğal soğuk hava deposu olan yaylalarda kış ve bahar aylarında piyasaya verilmek üzere depolanıyor.

"Bu sene çok güzel ve bereketli oldu"

Semt pazarlarında kilosu ortalama 5 ila 7 liraya satılan elmaların, ovalara göre yaylada daha kaliteli olduğunu ifade eden elma üreticisi Hüseyin Palas, “Şükürler olsun bu sene çok güzel ve bereketli oldu. Geçen sene de verim güzeldi ama bu sene çok şükür bereketli. Zaten elma ağacı, çiçeğine soğuk vurmadığı sürece her yıl meyve veren bir ağaç. Düz ovalarda bu kadar olmaz. Çünkü burası 1100 rakımlı bir yayla. Bu yaylada daha muazzam ve güzel olur. Burası aynı zamanda doğal soğuk hava deposu gibidir. Burada elmalar, kendini muhafaza eder. Bu saatten sonra zaten yaylamız soğuk hava deposu gibi olur. Bundan sonra Kasım ayı gibi biz köye ineriz ama elmalarımızı burada bırakırız. Doğal soğuk hava deposu gibi durur. Ne zaman ihtiyacımız olsa gelir buradan alırız” dedi.