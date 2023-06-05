Eskişehir’de, Türkiye Çevre Haftası sebebiyle “Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıkları Tanıtım Sergisi” düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi girişinde düzenlenen sergiye öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Sergi açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, 2023 yılı Çevre Haftası’ndaki ana temanın ’Temiz Deniz ve Temiz Çevre’ olduğunu açıklayarak, herkesin doğanın bir parçası olduğunu ve sunulan tüm nimetlerin korunması gerektiğini söyledi. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Çelik, yaban hayatı, endemik türleri, doğal ekosistemleri koruma altına almanın ve koruma kullanma dengesinin gözetilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Her bir bireyin doğal varlıkları koruması gerektiğini ifade eden Hikmet Çelik, vatandaşları daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya amacında çalışmaya davet etti.

İl Müdürü Hikmet Çelik ve Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek tarafından açılışı yapılan sergiyi gezen vatandaşlara, müdürlük personeli tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıkları hakkında detaylı bilgi verildi.