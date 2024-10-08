Erzincan’da doğanın sunduğu şifa deposu olan kuşburnu vatandaşlar tarafından tek tek toplanıyor.

Erzincan’da her yıl olduğu gibi bu yılda kuşburnu toplama sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sağlığa faydaları ile dikkat çeken kuşburnu özellikle yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, çeşitli hastalıklara karşı da koruma sağlıyor.

Öte yandan Erzincanlı vatandaşlar kuşburnunu özellikle marmelat ve çay olarak tüketiyor. Bölge halkı topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

Kuşburnu toplanmanın çok zor bir iş olduğunu ifade eden yöre halkı Erzincan’da kuşburnuların bu yıl oldukça bereketli olduğunu ifade etti. Kuşburnu toplamak için sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara gittiklerini belirten vatandaşlar, gün boyunca yoğun bir tempoyla çalışarak kuşburnu topladıklarını, toplanan kuşburnuları, marmelat, çay ve çeşitli doğal ürünler haline dönüştürerek kullandıklarını aktardı.