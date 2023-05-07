Balıkesir Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş öncülüğünde 11 kurucu ilçe belediyesinin bulunduğu Doğal Şehirler Birliğinin ilk toplantısı Doğal Şehir Sındırgı’da gerçekleşti.

Tescilli doğal şehir unvanına sahip Sındırgı ilçesinde başlatılan butik proje benzer ilçelerinde katılımı ile Dünya geneline yayılacak ve örnek olacak bir projeye dönüştü. Özellikle Sağdıç leyleği ile ülke gündemine oturan, doğa ve doğallığı simgeleyerek doğal şehir olarak projelerini sürdüren Sındırgı ilçesinin öncülüğünde başlatılan proje meyvesini verdi.

Balıkesir Sındırgı belediyesi, İzmir Bergama belediyesi, Ankara Beypazarı belediyesi, Antalya Elmalı belediyesi, Çanakkale Ezine belediyesi, Sakarya Geyve belediyesi, Manisa Gördes belediyesi, Balıkesir Havran belediyesi, Eskişehir İnönü belediyesi, Aydın Kuşadası belediyesi, Kütahya Simav belediyesi olmak üzere 11 kurucu üyeden oluşan Doğal Şehirler Birliği’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Tarihi Kışla Müzehan otelde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bağlayan programda yapılan oylamada oy birliği ile Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş 17 oy ile birlik başkanlığına seçildi. Diğer kadrolarında seçiminin gerçekleştiği toplantıda Doğal Şehirler Birliği başkanı Ekrem Yavaş tüm katılımcılara teşekkür ederek, temiz, doğal, çevreci ve geçmişten geleceğe kendi kültürü ile gelişen şehirler oluşturmayı ilke edindiklerini, ilkelerine sahip çıkan butik bir birlik olacaklarını belirtti.

Başkan Yavaş açıklamasında, “Kalabalıklaşan sanayileşen bir dünyaya alternatif olarak daha sakin, daha yavaş bir yaşam tarzını benimseyen, doğa ve doğallığı önceleyen doğal şehirler birliği hayırlı olsun. Kendi kültürümüzle, doğal güzelliklerimizle, doğamızı bozmadan, temiz ve çevreci bir şekilde şehirlerimizi büyütmek en büyük hedefimiz. Kirletmeyeceğiz, doğamızı koruyacağız, Osmanlı’dan gelen Türk örf ve adetlerimizle, geçmişimizle geleceğimizi buluşturarak daha yaşanılabilir şehirler inşa edeceğiz. 11 kurucu üye ile başladığımız yolculuğumuzu arttıracak butik ve örnek bir birlik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz“ dedi.

Birlik toplantısı sonrasında ilçe genelinde turizm alanlarında inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını yürütün Eskişehir İnönü Belediye başkanı Kadir Bozkurt, “Bugün birliğimizin başkanlık seçimi, yönetim şemasının oluşturularak görevlerin belirlenmesi için Sındırgı’da bir araya geldik. Verimli bir toplantı oldu. Ev sahipliğinden dolayı ve yeni başkan Sındırgı Belediye başkanımız Ekrem Yavaş’a teşekkür ediyorum. Biz Sındırgı’nın sadece adını biliyormuşuz. Yapılanları da gördükçe Sındırgı’da ayrı bir dünya var. İnşallah diğer toplantılarda daha uzun süreli gezme ve keşfetme fırsatımız olur. Üye belediyelerimizle istişarelerimiz neticesinde daha güzel doğal şehirleri inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.