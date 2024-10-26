Doğal Şehirler Birliği Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, “İlk etapta amacımız 50 sonra da 100 üyeye ulaşmak. Üyelerimizle birlikte birliğimizi daha da güçlendirip, yeni çalışmalarımızla kentlerimizin değerlerini geliştirecek ortak projeler üreteceğiz. Sahip olduğumuz tüm imkanları birliğimiz için kullalanacağız” dedi.

Kuşadası Belediyesi, kurucu üyesi olduğu Doğal Şehirler Birliği’nin Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Yavansu Mahallesi’nde bulunan bir otelde düzenlenen toplantıya, birliğe üye belediyelerin başkanları katıldı. Birlik Daimi Encümen Üyesi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi’nin seçildiği toplantıda, Doğal Şehirler Birliği’nin 2025 yılı bütçesi 2 milyon 210 bin lira olarak belirlenip, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise birliğe üye belediye başkanlarına bir sunum yapıldı. Sunumda, Kuşadası Belediyesi Proje Yöneticisi Burcu Kanbal tarafından belediye başkanlarına Çevre ve İklim Değişikliği ile Mücadele, Sosyal Belediyecilik ve Kültürel Miras ve Turizm alanlarında ortaklaşa geliştirilmesi planlanan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi’nin Avrupa Birliği ve verdiği fonlar konusunda sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübenin yol gösterici olması amacıyla birliğe üye tüm belediyelerle paylaşılacağı ifade edildi.

Hedeflerinin Doğal Şehirler Birliği’ni yeni üyelerle daha da büyütmek olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “İlk etapta amacımız 50, sonra da 100 üyeye ulaşmak. Üyelerimizle birlikte birliğimizi güçlendirip, yeni çalışmalarımızla kentlerimizin değerlerini geliştirecek ortak projeler üreteceğiz. Ayrıca sahip olduğumuz tüm imkanları birliğimiz için kullanacağız. Doğal Şehirler Birliği, üye olan belediyelere birçok ayrıcalık sunacak. Kuşadası Belediyesi olarak da sahip olduğumuz tüm bilgi ve tecrübemizi sizlere sunmaya hazırız” diye konuştu.