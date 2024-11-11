Merkezi Aydın’da bulunan ve başta Aydın ili olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki endemik bitkiler üzerindeki çalışmaları ile dikkat çeken Karya Farma HBX Ar-Ge, ilginç bir çalışmaya daha imza attı. Çalışmalarını ADÜ Teknokent’te sürdüren ve bugüne kadar 18 patente sahip olan Karya Farma, organik bitkilerde olduğu gibi hayvansal gıdalarda da doğal ve organik beslenen hayvanların et ve sütünün daha sağlıklı olduğunu açıkladı.

İnsanların son yıllarda yakalandığı hastalıkların temelinde başta sağlıksız ve hareket yoksunluğunun geldiğini bu nedenle her geçen gün teknolojiyle iç içe yaşayan insanların beslenmesinde de yaşam tarzına ve işine uygun gıda tüketmesi gerektiği belirtildi. Sağlıklı bir yaşam için kişilerin öncelikle doğal ve yaptığı işe uygun beslenmesi gerektiğini kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, “Öncelikle sağlıklı ve doğal beslenmek gerekiyor. İkinci önemli konu ise kişi vücudun ihtiyaç duyduğu kadar besin alması gerekiyor. Bu nedenle kişinin yaşı, boyu ve kilosu aynı olsa bile yaptığı işe yani harcadığı enerjiye göre beslenmesi ve besin seçmesi gerekiyor” dedi.

“Hayvansal gıdalarda doğal ve doğada dolaşan hayvanların gıdaları tercih edilmeli”

Türkiye’de ve dünyada hayvan yetiştiriciliğinin mera ve otlaklardan büyük işletmelere taşınması ile birlikte et ve süt ürünlerinde başta tat olmak üzere pek çok değerin değiştiğini kaydeden Başlık, “Maalesef beslenme alışkanlıklarında doğru bilinen pek çok yanlışla iç içeyiz. Gezen tavuk yumurtasının bile daha değerli olduğu ülkemizde etinden ve sütünden faydalandığımız büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda doğal beslenenlerin değeri unutturuldu. Bugün fenni yem adı verilen yemlerle besihanelerde beslenen inek, koyun ve keçi ile tabiatta kendiliğinden otlayan hayvanların eti ve sütü aynı kategoride değerlendirilmemeli” diyerek pek beslenme alışkanlıklarında pek çok şeyin doğalının arandığı günümüzde et ve süt ürünlerinde doğallığın unutulmaya başlandığını kaydetti.

“Sucuk formülü hazırlandı”

İnsanların vücudunu korumak için nasıl yaşına, yaptığı işe mevsimine göre giyinmesi gerekiyorsa beslenmesini de yaşına, mevsimine ve yaptığı işe göre programlaması gerektiğini kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık ve Bilim Kurulu Üyesi Kimyager Aslı Aktaş, bu durumu göz önünde tutarak sucuk formülü hazırladıklarını kaydetti.

Ürünün bilimsel ve besinsel özelliklerini detaylandırarak hazırladıklarını kaydeden Kimyager Aktaş, “Koyun, keçi, dana ve deve gibi hayvanlar, bulundukları ekosistemin en saf kaynaklarından faydalanır. Bu etler, vitaminler, mineraller ve doğal antioksidanlarla zenginleşir. Serbest gezen bu hayvanların etlerinden elde edilen sucuk, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücut direncini artıran eşsiz bir protein kaynağıdır” dedi.

Hakan Başlık ise, özellikle bu hayvanların beslenme alışkanlıklarının et kalitesini önemli ölçüde etkilediğini vurgulayarak, "Doğal bitki örtüsünden elde edilen besinlerle zenginleşmiş bu etler, omega-3 yağ asitleri, yüksek kaliteli protein ve demir içeriği açısından oldukça değerlidir. Bu kombinasyon kalp sağlığını destekleyici, iltihap giderici ve enerji verici özelliklere sahiptir” diye konuştu.

Yapılan açıklamada “Koyun ve keçi eti, güçlü bağışıklık sistemini destekleyen amino asitler ve sağlıklı yağ yapısıyla ön plandadır. Dana eti, kas kütlesini korumaya ve güçlendirmeye yardımcı olan demir ve vitamin deposudur. Deve eti ise kolesterol oranı düşük, mineraller açısından zengin yapısı ile enerji ve dayanıklılık sağlayan bir protein kaynağıdır” denildi.