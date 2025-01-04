bebek açısından avantajları anlatıldı.

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yapılan eğitimler 2025 yılında da devam ediyor. Yığılca Toplum Sağlığı Merkezi personeli, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir stant etkinliği düzenledi. Yığılca İlçe Devlet Hastanesi poliklinik hizmet alanında açılan stantta, anne ve anne adaylarına gebelikte beslenme, anne sütünün önemi, normal doğumun faydaları ve anne-bebek açısından avantajları, yeni doğan taramaları ile yeni doğan bakımı konularında bilgilendirmeler yapıldı ve broşürler dağıtıldı. Bu etkinlik, normal doğumun yaygınlaştırılması ve daha fazla kadının bu yöntemi tercih etmesi için önemli bir adım oldu.