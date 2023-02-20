Bolu’nun Mudurnu ilçesinde doğal kaynaklarla beslenen Karamurat Gölü havadan görüntülendi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde doğal kaynaklarla beslenen Karamurat Gölü havadan görüntülendi.

Bolu şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Mudurnu ilçesinin doğa harikalarından biri olan Karamurat Gölü’nün çevresi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Taşkesti beldesine bağlı Akyokuş köyünde bulunan Karamurat Gölü, hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle kısmen dondu. Dipten kaynayan ve vadilerden akan sular ile beslenerek doğallığını koruyan, etrafı çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili Karamurat Gölü, kış manzarasıyla da hayranlık uyandırdı.