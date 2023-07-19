Gürün Gökpınar Gölü dalış yapmak isteyenlerin uğrak noktası olurken, 9 derece su sıcaklığıyla kavurucu sıcaklıklara çözüm oluyor.

Sivas’a 146 kilometre uzaklıkta bulunan Gürün Gökpınar Gölü doğal güzelliğiyle mest ediyor. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akına uğrayan Gökpınar Gölü, dalış yapmak isteyenlerin de uğrak noktası oluyor. 10 metre derinliğe sahip göl, yaz ve kış aylarında 9 derece su sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Kavurucu sıcaklardan bu alan vatandaşların serinlemesi için imkan sağlayan dalışlar, yurt içi ve dışı ziyaretçilerinden yoğun talep görüyor. Yaklaşık olarak 1 saat süren dalışlara eğitmen dalgıçlar eşlik ederken, su altına dalış yapan ziyaretçiler su altında çekilen fotoğraflarla o anları kayıt altına alıyor. Hafta sonları vatandaşlar için yapılan dalışlar 400 liradan fiyatlandırılıyor.

“9 derece de suyun sıcaklığı bulunuyor, bu sıcaklık yaz ve kış değişmiyor”

Yaz ve kış suyun sıcaklığının değişmediğini belirten dalış eğitmeni Muhammet Fatih Güler, “Şu an Gürün Gökpınar Gölü’ndeyiz, adını gök mavisi renginden alıyor. Bu rengi suyun altında bulunan kireç kurumdan alıyor, 10 metre derinliği bulunuyor. 9 derece de suyun sıcaklığı bulunuyor, bu sıcaklık yaz ve kış değişmiyor. Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerimiz var. 81 ilden ziyaretçilerimizde buraya geliyor. Buraya gelen ziyaretçiler için yüzme dalış ve yamaç paraşütü gibi etkinliklerimiz var. Buraya gelip dalış yapan ziyaretçiler burayı çok beğeniyor. Beğenmeyen ziyaretçimiz daha olmadı. Suyun altına indiğimizde öğrenciler sakinse fotoğraflarını çekiyoruz. Dalış fiyatımız ise 400 lira bunun içerisine fotoğraf çekimi de dahildir” şeklinde konuştu.

“Uygun bir ücretle yaptığımız için talebimiz oldukça fazla oluyor”

Yaz aylarında sıcak havalardan bunalan insanlar için serinlemenin en güzel yollarından birisi olduğunu belirten dalış eğitmeni Halit Güler, “Burası Gürün ilçesine 10 kilometre Sivas’a 146 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü’dür. Gölümüzün 10 metre derinliği var, irtifa dalışı, soğuk su dalışı ve tatlı su dalışı deneyimleyen uzman ve amatör dalgıçlar yurt içi ve dışından buraya geliyorlar. Burada profesyonel arkadaşlara dalış yaptırıyoruz. Aynı zamanda hafta sonlarında halkımızdan sağlık sorunu olmayan dalış yapmak isteyen kişilere yardımcı oluyoruz. Dalış yapan herkesin fotoğrafını çekip veriyoruz ve herkes bundan çok memnun kalıyor. Gayet uygun bir ücretle yaptığımız için talebimiz oldukça fazla oluyor. Toplam eğitimle beraber dalış süresi 55 dakika sürüyor, bu yıl ki ücretimiz ise 400 liradan başlıyor” dedi.

“Su soğuktu biraz dalışlar güzeldi, eğitmenlerle birlikte sorunsuz şekilde dalışımızı yaptık”

İstanbul’dan Gürün Gökpınar’ı ziyarete geldiğini belirten Eren Gündüz, “Burayı biz internetten gördük, doğa harikası bir yer. İnternetten gördük geldik ve dalışımızı gerçekleştirdik. Buraya İstanbul’dan geldik, internette görüp de geldik ama burası internetteki halinden daha güzel bir yer. Su soğuktu biraz, dalışlar güzeldi. Eğitmenlerle birlikte sorunsuz şekilde dalışımızı yaptık” dedi.

“Suyun altında ilk başta üşüdük”

Göl suyunun soğuk olduğunu belirten ziyaretçi Buğra Karcı, “Burası Gökpınar Gölü, İstanbul’dan geldik. Buraya geldiğimizde dalış yapıldığını fark ettik, ardından hocalarımızla birlikte dalış yaptık. Suyun altında ilk başta üşüdük. Suyun altı dışarıdan nasıl gözüküyorsa o şekilde. İlk defa dalış yaptım ve bundan sonra her Sivas’a geldiğimde buraya geleceğim. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi.