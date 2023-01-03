DÜZCE(İHA) – Düzce’nin doğal güzellikleri Samandere, Aydınpınar, Güzeldere şelaleleri, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak alanı 2022 yılı içinde 128 bin 258 kişi ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin doğal güzellikleri Samandere, Aydınpınar, Güzeldere şelaleleri, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak alanı 2022 yılı içinde 128 bin 258 kişi ziyaret etti.

Şehrin kalabalığından kaçan yerli ve yabancı turistlerin tercihi Düzce’de Samandere, Aydınpınar, Güzeldere şelaleleri, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak alanı oldu. Doğal güzellikleriyle bilinen korunan alanları 2022 yılında 128 bin 258 kişi ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdiler.

Yenilenen alanlarla bu yılki hedefin iki katı olması bekleniyor.