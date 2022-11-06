Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yedi Renk Görele Sanat Çalıştayı’ ilçenin doğal güzellikleri ressamların elinde şekillendi.

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yedi Renk Görele Sanat Çalıştayı’ ilçenin doğal güzellikleri ressamların elinde şekillendi.

AK Parti’nin ressam olan Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün davetiyle Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen ressamlar Görele Belediyesinin ev sahipliğinde ilçede buluştu. Görele Belediyesinin ev sahipliğinde üç gün süren etkinlikte ressamlar ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yağlı boya tekniği ile tuvallerine yansıttı. İlçeye gelen ressamlarla beraber Milletvekili Sabri Öztürk ve Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de tuvallerde yeteneklerini sergiledi.

Düzenlenen “Yedi Renk Görele Sanat Çalıştayı” hakkında bilgi veren Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Gerçekten ortaya eşsiz sanat eserleri çıktı. Kültür ve sanatla özdeşleşen ilçemizin doğal güzelliklerini tuvallere aktaran ressamlarımız ve bu ressamlarımızı ilçemize davet eden sanatçı milletvekilimiz Sabri Öztürk’e teşekkür ediyorum. İlçemizin güzelliklerini bir tablo olarak görmek çok daha başka duygu yaşattı bizlere” dedi.

Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise, kültürel ve sanatsal anlamda ortaya çıkarılan eserlerin şehirlerin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, “Kültür ve Sanatla yapılan tanıtımlar hafızalarda daha kalıcı oluyor. Görele ilçemizde kültür ve sanatla özdeşleşen bir şehrimizdir. Doğal güzellikleriyle de muhteşem bir şehrimizdir. Bizde bu şehrimizi ressam arkadaşlarla tuvallere aktardık. Ortaya sanatseverler için güzel sanat eserleri çıktı. Bu sanat eserleri ilçenin tanıtımı için önemli rol üstlenecek ve en önemlisi yüzyıllar boyu kalıcılığını koruyacaktır” ifadelerini kullandı.