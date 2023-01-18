Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, İstanbul’da yapılan yüzde 12’lik doğal gaz indirimini Samsun ve diğer şehirler için de talep etti.

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, İstanbul’da yapılan yüzde 12’lik doğal gaz indirimini Samsun ve diğer şehirler için de talep etti.

Samsun’un Atakum ilçesindeki doğal gaz dağıtım şirketi binası önünde toplanan Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, doğal gazda yüzde 12’lik indirim talebinde bulundu. Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Metin Telatar, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) doğal gazda sadece İstanbul için yüzde 12 oranında indirim kararı aldı. İstanbul’da yapılan bu indirimin tüm şehirlerimizde de yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, ocak, şubat ve mart aylarında tahakkuk edecek doğal gaz faturalarımızın haziran sonuna kadar ertelenmesini istiyoruz” dedi.

İndirim talebinde bulunan vatandaşlar arasında yer alan Şevki Öztürk ise "Türkiye’de zaten ekonomik şartların çok zor olduğu bir dönemde, İstanbul’daki yapılan doğal gaz indirimi kabul edilebilir ancak bu indirimin ülkenin genelinde yapılması gerekmektedir. Eşitlik ilkesine aykırı bir durumdur. Bu durumu yöneticilerin görüp değerlendirmeleri lazım. Yani İstanbul’da yüzde 12 doğal gaz indirimi yapılabiliyorsa Samsun’da da yapılabilir. Antalya’da da yapılabilir. Konya’da da yapılabilir. Kısacası Türkiye’nin her yerinde bu doğal gaz indirimi yapılabilir” diye konuştu.