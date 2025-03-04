Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine sıkılaştırılmış doğal gaz taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından, ihtimal bir tehlikeye karşı tüplerdeki gaz havaya salındı.

Olay, Bozkurt ilçesi Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Çiçekyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) taşıyan 57 ABH 964 plakalı Scanıa marka tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra güvenlik amacıyla tüplerdeki doğal gaz havaya salındı.

Tüplerdeki gazın boşaltılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı Yaralı sürücü ise Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, tırdaki doğal gaz tüplerinin Çatalzeytin ilçesindeki KARGAZ doğal gaz tesisine taşındığı öğrenildi.