Balıkesir’in Edremit ilçesinde Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ön lisans öğrencisi Muhsine Aşık, 2023-2 dönemi Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütücüsü olduğu “Çivit Otu (Isatis tinctoria L.) Bitkisinin Farklı Organlarının Yün İplik Boyamada Kullanılması ve Elde Edilen Renklerin Değerlendirilmesi” başlıklı projesinin boyama işlemini başarıyla tamamladı.

Proje sürecinde, çivit otunun kök, yaprak, çiçek ve meyve gibi farklı organları kullanılarak doğal boyama işlemleri gerçekleştirildi ve elde edilen renk tonları detaylı şekilde değerlendirildi. Bu çalışma, hem yürütücü öğrenci Muhsine Aşık’a hem de projeye destek veren diğer öğrencilere önemli bilgiler kazandırdı.