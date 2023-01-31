Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan ve arıcı Celal Çay 300 yıldır üretilen Eğriçayır Yaylası balının, ‘TA’ değerine sahip olduğunu tespit etti. Bu tespit sayesinde doğal bal arayışında olanlar için Total Anti Mikrobiyal Aktivite Değerinin (TA) yol gösterici olacağı belirtildi.

Bu tespit sayesinde doğal bal arayışında olanlar için Total Anti Mikrobiyal Aktivite Değerinin (TA) yol gösterici olacağı belirtildi.

Dünyanın en değerli balları arasında Total Anti Mikrobiyal Aktivite Değeri (TA) sahip ballar yer alıyor. Bu balların şifa kaynağı olmasının yanı sıra en önemli özelliği doğal olması.Dünya Arıcılık Örgütü Apomondia’ da dünyanın en iyi balı seçilerek Türkiye’yi gururlandıran arıcı Celal Çay, 300 yıllık balın araştırılması için Prof. Dr. Mahir Turhan’la kolları sıvadı. Yapılan araştırmada dünyanın en değerli balları ile Mersin’in Erdemli ilçesinde Eğriçayır Yaylası’ndan üretilen balın aynı özellikte, TA değerine sahip olduğunu tespit ettiler. İngiltere’de yapılan analizlerde Türk Balının ‘TA’ değerinin 16,5 olduğu belirlendi. Türkiye’de TA değerine sahip ilk balın Eğriçayır Yaylasında üretilen bal olarak tescillenmesi ise arıcıları gururlandırdı. Bu araştırma sonucuna göre arıcılarılar ballarını TA’ya uygunluğunu belirterek vatandaşlara sunabileceği kaydedildi.

Anadolu’da Türk ballarını araştıran ve bu alanda 300 yıllık bir geleneği inceleyen Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahir Turhan, Eğriçayır Yaylası’nda yaptıkları araştırmada “TA” değerine sahip balı belirlediklerini ifade etti.

TA değerine sahip bir balın, doğal balın göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Turhan, “ TA değeri yani Toplam Aktivite Değeri balların şifa özelliğini gösteren bir değerdir. Bal tüketilirken dikkat edilmesi konulardan biri balın gerçek olup olmadığı, diğeri güvenilirliği, üçüncü faktör ise şifa değeridir. Bir bal gerçek olabilir, güvenilir olabilir ama her balın şifa değeri aynı değildir. TA değeri yüksek olan balların şifa değeri yüksektir. Balın TA değerinin yüksek olması yalnızca şifa değerinin yüksek olması değil aynı zamanda doğal bal arayan vatandaşlarımız içinde bir yardımcı unsurdur. Balın TA değerinin yüksek olması onun doğal olduğunun göstergelerinden birisidir. Allah’ın bir lütfu olarak bu topraklar bal açısından çok zengindir. Bu zenginlik içerisinde Bu topraklarda niçin TA değeri olmayan bal olmasın inancıyla hareket ettik. Ve Eğriçayır ballarında yaptığımız T taramaları çalışmaları bu inancımızı doğruladı” diye konuştu.

Eşsiz doğası ise Türkiye’nin önemli bal üretim merkezi olan Eğriçayır Yaylası’nda 300 yıldır nesilden nesile üretim yapan arıcı Celal Çay ise yürüdüğü yolda arıcıları gururlandırdı.

TA değerinin tespit edilmesi arıcılar ve vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağı için gururlu olduklarını ifade eden arıcı Celal Çay, “ Türk arıcıları olarak milli mesele olarak gördüğümüz Türk balının dünyanın en iyi balları arasında yer aldığını gösterme çalışmalarına devam ediyoruz. Toplam Aktivite Değeri çalışmasını Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahir Turhan hocamızla yürütüyoruz. Toplam Aktivite Değeri yani kısaca, TA değeri, balın mikroplara karşı gücünü gösteriyor. TA değerini taşıyan ballar şifa bilinciyle kullanılıyor. TA değeri bir balda varsa, bu balın doğal olduğunun göstergelerinden bir tanesi. TA değerini taşıyan balların şifa değeri vardır. TA değeri çalışması hem biz üreticileri mutlu ediyor. Hem de aynı zamanda tüketicilerimizi mutlu ediyor. TA, değerine sahip bir balı ürettiğimiz zaman emeğimizin karşılığını alıyoruz. Aynı zamanda tüketiciler TA damgasını görerek satıl aldığı balda, o balın gerçekten şifa değerine sahip bir balı aldıklarından emin oluyorlar. Böylelikle tüketicilerde mutlu oluyor” şeklinde konuştu.