Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden beyran çorbası, içerisindeki malzemeler sayesinde hastalıklara karşı kalkan oluyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan ve doğal antibiyotik özelliği taşıyan Beyran’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden beyran çorbası, içerisindeki malzemeler sayesinde hastalıklara karşı kalkan oluyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan ve doğal antibiyotik özelliği taşıyan Beyran’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Zahmetli bir emekten geçerek hazırlanan beyran, yaklaşık 2-3 saat pişerek hazır hale getirilen ‘öze kuzu etinden’ yapılıyor. özellikle kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez yemeği olarak sofraları süslüyor. İçerdiği besinlerle bağışıklık sistemini güçlendiren Beyran yemeği, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanmamak için en doğal koruyucu olan Gaziantep’in yöresel lezzetlerinden bir tanesidir. Beyran, havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Beyran Ustası Erdarak, kuzu eti, sarımsak, acı kırmızıbiber oluşan Beyran’ın, gribe karşı adeta doğal bir kalkan oluşturduğunu belirtti.

İçerisindeki sarımsak sosu ve özel et suyu ile doğal antibiyotik özelliği taşıyan, soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarına iyi gelen beyran, Gaziantepliler tarafından haftada bir kez mutlaka tüketilirken, kentte gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye ediliyor.

“Hastalıkların hepsine birebir şifadır”

Beyran Ustası Recep Erdarak, “Ben bu meslekte çekirdekten yetiştim. Gaziantep’imize özel beyran yöremizin vazgeçilmezidir bu, sabah, öğle, akşam yenilir. 24 saat yiyebilirsiniz kemik suyu, kuzu kolu, sarımsak ve biber ile yapılır. Hastalıkların hepsine birebir şifadır. Şuan kış ayına girdiğimizden dolayı beyranlarımıza çok yoğun bir talep var yetiştiremiyoruz. Çünkü kışın en vazgeçilmez yiyeceğimiz beyrandır. Pirinç, kuzu eti, güzel kemik suyu, sarımsak, özel has biberlerimiz ile yapıyoruz. Porsiyonu 55 TL’dir. Yerli ve yabancı turistlerimizin uğrak yeridir, Gaziantep’e geldikleri zaman muhakkak beyran içmeden gitmezler” diye konuştu.