Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, ’Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Samsun’un Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinden geçtiğine dikkat çekerek, şehirdeki riskli bölgelerin yeniden değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem felaketini değerlendirmek, bina yıkımlarının ve can kayıplarının sebeplerine dair görüşlerini belirtmek, sorunları ve çözüm yollarına dair genel hususları ifade etmek için düzenlenen toplantıda Başkan Burak Şener, açıklamalarda bulundu.

“Heyelanlı ve zemin sıvılaşma tehlikesi olan bölgelerin haritasının yeniden gündeme gelmesi gerekir”

Samsun’daki riskli arazilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Burak Şener, “Geçmişte ve günümüzde yaşanılan tüm bu felaketlere karşı hazırlıklı olmak, muhtemel felaketlerde mal ve can kayıplarımızı en aza indirgemek bakımından kentsel dönüşüm çalışmaları, riskli yapılardan oluşan bölgelerin yenilenmesine yönelik yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm mevzuatı rant ve siyasi amaçlı kullanılıp, kentin önemli noktalarına müdahale aracı yapılmamalıdır. Bölgemizde dere yatakları, taşkın sahaları, sıvılaşma tehlikesi yüksek bölgeler ile heyelanlı arazilerin önemli bir bölümünün yapılaşmaya açıldığı bilinmektedir(Çay Mahallesi, Yeni Mahalle, Kuzey Yıldızı, Odun Pazarı, Kuyu Sokak, Zeytinlik Mahallesi, Çatalarmut, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı civarı gibi). Bu alanlarla ilgili üretilecek yeni plan kararı ve imar tadilatlarında bu husus dikkate alınmalıdır. Heyelanlı alanların ve zemin sıvılaşma tehlikesi olan bölgelerin haritasının yeniden gündeme getirilip araştırılmaların derinleştirilmesi sağlanmalıdır. Geçmiş dönemlerde düzenlenmiş jeolojik etütler; son gelişmeler ve bilimsel esaslar çerçevesinde yeniden yapılmalı, Odun Pazarı ve Çatalarmut TOKİ konut bölgesine ait imar planları buna göre yeniden değerlendirilmeli, bilimsel verilere göre alınması gereken tüm tedbirler net olarak belirlenip, bu aşamada söz konusu bölgelerde yeni yapı ruhsatı verilmemelidir” dedi.

“Görüş ve önerilerimiz dikkate alınmalı”

Binaların yapımında mimarların görüş ve önerilerinin alınması gerektiğine dikkat çeken Başkan Şener, “Uygulamaların projesine, fen ve sanat kurallarına uygun sürdürülebilmesi için; proje ve uygulama sürecinde yer alan tüm bileşenler sürekli eğitime tabi tutulmalıdır. Yapı müteahhitleri için mesleki-kurumsal yeterlilik ve belgelendirilme sistemi yeniden düzenlenmelidir. Yapı Denetim Yasası ve Uygulama Yönetmeliği, mühendis ve mimar odalarının da görüş ve önerileri dikkate alınarak yeniden hazırlanmalıdır. Proje, yapı üretimi ve denetim süreçlerinde, anayasal kuruluş olan TMMOB ve bağlı odaların, yeniden etkin bir konumda görev alması sağlanmalıdır. Mühendislik ve mimarlık hizmeti bulunmayan kaçak yapılara karşı etkili denetim ve yaptırım uygulanmalıdır. Yerel yönetimler tarafından, kaçak yapılara para cezası verilmesi yerine, yıkım kararlarının uygulanması yoluna ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini unutmadan; depremin değil binaların, yanlış planlamaların geçmişte olduğu gibi bugün de binlerce insanımızı öldürdüğünü hatırlamalıyız. Depremin yıkıcı gücü karşısında şehrimizde güvenli binaların ve sağlıklı bir çevrenin oluşabilmesi için, bahsettiğimiz görüş ve öneriler acilen dikkate alınmalıdır” diye konuştu.