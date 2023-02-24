Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nin kapıları, çocukların deprem afetinden kaynaklı psikolojik sıkıntılar yaşamamaları, öğrenirken eğlenmeleri amacıyla haftanın 6 günü açık tutuluyor.

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nin kapıları, çocukların deprem afetinden kaynaklı psikolojik sıkıntılar yaşamamaları, öğrenirken eğlenmeleri amacıyla haftanın 6 günü açık tutuluyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran deprem sonrası psikolojik olarak olumsuz etkilenen çocukların keyifli vakit geçirmeleri amacıyla Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ne ziyaretler arttı. Uzman eğitimciler ile hem bilimsel buluşları eğlenerek öğrenen hem de doğruluk, sevgi, saygı gibi evrensel insani değerleri oyunlarla pekiştiren çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

Depremden etkilenerek yaşadığı şehirlerden, evlerinden, okullarından ayrılıp Ankara’ya gelen çocukların da katılım sağladığı müze ziyaretinde eğlenirken, öğrenen ve keşfeden minikler deprem gündeminden biraz olsun uzaklaştı.

Çocuk müzesi önemli görev üstlendi

Deprem korkusunun en çok çocukları etkilediğine dikkat çeken aileler, “Evde çocuklar çok etkilenmeye ve üzülmeye başladı. Haberlerde sürekli acı tablolar yayınlanıyor haliyle etkileniyorlar. Bu süreçte Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, çocuklarımızın deprem korkusu ve psikolojisinden kurtulmaları için çok önemli bir katkı sağlıyor. Millet olarak yaşadığımız üzüntü ve mutsuzluk çocuklarımıza da yansıyor. Bu süreçte çocukların kafalarının dağılması için bu müze önemli bir görev üstleniyor” ifadelerine yer verdi.